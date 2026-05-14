【新華社北京5月14日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は14日の記者会見で、2026年アジア太平洋経済協力会議（APEC）の議長国として、中国が18〜19日に上海で第2回高官会合を開催すると発表した。今年のAPEC協力の進捗（しんちょく）を確認し、早期の成果を整理するとともに、下半期の各種活動や首脳会議に向けた基盤を整える。また、高官会合に先立ち、11〜17日にはAPECの各委員会・作業部会が、貿易・投資、経済技