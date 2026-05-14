鋼管製スペースフレームがむき出しアリエルが初代ノマドを発表したのは、約10年前。ポルシェとランボルギーニが、オフロードを視野に入れた911 ダカールやウラカン・ステラートへ着手したのが、その直後だったというのは偶然だろうか。【画像】パイプむき出しでナンバー付きノマドとアトム4ウラカン・ステラートと911 ダカールも全149枚それはさておき、前例のないノマドは好調に売れた。2024年にノマド 2へ進化を果たしたこ