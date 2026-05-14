レディースファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」から誕生した新ブランド「Re:EDIT Wellness（リエディウェルネス）」より、夏を快適に過ごすための「Libre Airy Bra Top」シリーズが登場。天然由来原料を使用したさらりと軽やかな素材感で、暑い季節のインナー悩みに寄り添います。2026年5月14日（木）正午より、Re:EDIT楽天市場にて先行発売スタート。毎日着たくなる心地よさに注目です♡