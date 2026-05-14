中国やロシア、イランなどの新興国で作る枠組み「BRICS」の外相会議がインドで始まり、イランのアラグチ外相は、アメリカなどによる国際法違反を明確に非難するよう、加盟国の結束した対応を呼びかけました。インドの首都ニューデリーで14日に始まったBRICS外相会議には、ロシアのラブロフ外相やイランのアラグチ外相などが参加しています。中国の王毅外相は、米中首脳会談のため欠席しました。議長国インドのジャイシャンカル外相