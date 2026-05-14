お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が今月上旬に第1子男児を出産したことを報告した。近年、お笑い界では50代のパパからの幸せ報告が相次いでいる。田中はインスタグラムにベビーを抱くショットを投稿し「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」と喜びいっぱいにつづった。「極