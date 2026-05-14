北京の天壇公園を訪れたトランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝14日（AP＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は14日、約9年ぶりに訪中したトランプ米大統領を手厚くもてなした。貸し切りにした北京の世界遺産では習氏自らが案内役を務め、記念撮影をして交流を深めた。トランプ氏との緊密さをアピールし、両国の対等なパートナー関係を誇示した。会談後、両首脳は北京中心部にある天壇公園を訪れた。歴代皇帝が