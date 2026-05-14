警視庁と埼玉県警、関東バスが合同で、バスジャックを想定した対処訓練を行いました。きょう、東京・練馬区で行われた訓練には、警視庁石神井警察署など4署と、埼玉県警朝霞警察署など2署、さらに関東バスの職員らおよそ50人が参加。走行中のバスの車内で男が人質を取り、刃物を振り回したとの想定で行われました。運転手が非常ボタンを押したのを受け、関東バスの営業所が110番通報。バスが営業所に到着した後、乗客の一人に刃物