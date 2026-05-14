北京の人民大会堂で歓迎式典に臨む米国のヘグセス国防長官（手前左）と中国の習近平国家主席（同右）。2列目左からアップルのティム・クックCEO、テスラのイーロン・マスクCEO、ベセント米財務長官＝14日（共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は14日、トランプ米大統領に同行した米国企業のトップと人民大会堂で面会した。習氏は「中国の開放の扉は今後さらに大きく開かれていく」と述べ、米企業には中国でより大きな発展の