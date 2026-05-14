俳優中村倫也（39）が、14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。バナナマン日村勇紀との交流を語った。中村はバナナマンのDVDを毎月買っていたことなど、バナナマンへの愛を番組内で語った。「お仕事一緒にさせてもらえるようになって、設楽（統）さんはたまにおいしいご飯に連れてってくださって、日村（勇気）さんは童心にかえって遊ぶ。ゴルフしたりゲームしたり、ビニールプールベラ