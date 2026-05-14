防衛省は１４日、米南部アラバマ州西部で航空自衛隊の隊員が乗った米コロンバス空軍基地（ミシシッピ州）所属の練習機「Ｔ３８」が墜落し、空自隊員と米空軍教官の２人が緊急脱出したと発表した。隊員は左足の骨を折るけがを負った。発表などによると、隊員は２０歳代の２等空尉で、現地時間１２日正午（日本時間１３日午前２時）頃、訓練中だった練習機が何らかの不具合で陸地に墜落したという。教官も命に別条はなかった。米