商用車大手の日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが4月1日に経営統合して発足した「ARCHION（アーチオン）」は14日、2027年3月期連結業績予想を公表し、売上高に当たる売上収益が2兆4250億円、純利益は700億円を見込んだ。日野と三菱ふそうの合算調整値と比較して売上収益は前期比増収、純利益は減益になるとしている。27年3月期の世界販売台数は、中東への出荷減少があるものの、日本や東南アジアで回復して23万台になると