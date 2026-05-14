女子個人総合西山実沙の平均台＝東京体育館体操の世界選手権（10月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねたNHK杯は14日、東京体育館で開幕して女子個人総合の1回目が行われ、全日本選手権で初優勝した15歳の西山実沙（なんばク）が全日本の成績に応じた持ち点との合計110.399点で首位を守り、初の代表入りに前進した。岸里奈（戸田市SC）が109.114点で2位につけ、前回大会覇者で26歳の杉原愛子（TRyAS）が108.814点で全日