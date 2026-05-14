記者会見する神戸の李承信＝14日、東京都内ラグビーのリーグワン1部のプレーオフに進出した6チームの主将が14日、東京都内で記者会見し、レギュラーシーズン（RS）1位でリーグワン初制覇を狙う神戸のSO李承信は「勝敗を決める瞬間をどれだけものにできるかが大事。優勝する姿を見せたい」と抱負を語った。神戸とRS2位の埼玉は準決勝から登場する。4季ぶりの頂点を目指す埼玉のフッカー坂手は「ここから成長したチームが1番にな