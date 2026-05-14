“新”「カローラ“スポーツ”」！トヨタの台湾法人は2026年5月5日、「カローラスポーツ」の特別仕様車「カローラスポーツ60周年記念コレクターズエディション」を発売しました。カローラシリーズは1966年の初代発売以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたトヨタのグローバルベストセラーカーです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新”「カローラ“スポーツ”」です！ 画像で見る！ 現行モデル