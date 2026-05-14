マッドマックスが展開する次世代EV「マンゴスタ」とはマッドマックスは、「東京モーターサイクルショー2026」において、新型モデルである「マンゴスタ FT-03」を出展しました。福岡県に本社を置くマッドマックスは、バイクやトラックのパーツなどを幅広く取り扱うパーツメーカーで、社名は人気アクション映画に由来しているとされています。【画像】自転車みたいに軽快！ これがマッドマックスの“新型”原付一種バイク「マン