季節を先取りした暑さとなりました。きょう（14日）の岡山・香川は各地で気温があがり、香川県三豊市では30度を超える真夏日となりました。 【写真を見る】三豊市では30度を超える真夏日に岡山・香川の12地点で今年の最高気温を更新 強い日差しが照りつけたJR岡山駅前。 暑さで空気が揺らぎ、景色がゆらゆらと歪んで見える「陽炎」も現れました。 街では半袖姿の人も目立ちます。 きょう（14日）、岡山・香川では12地点で今