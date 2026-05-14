出水期に増える水難事故や、災害から命を守ろうと岡山市消防局が救護訓練を行いました。その一方で、自分が溺れたり、溺れた人を見つけたりしたとき、どのように行動するべきか。現役消防士に聞きました。 【写真を見る】水難事故が増える出水期を前に…岡山市消防局の救護訓練とっさの救助に役立つモノは？【岡山】 訓練には、岡山市消防局の4年目までの若手職員35人が参加しました。 水難事故が増える出水期を前に、泳力の