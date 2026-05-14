TCL JAPAN ELECTRONICSは2026年5月14日、2026年のテレビおよびサウンドバーの新製品ラインアップと日本市場におけるブランド戦略の刷新を発表。あわせて、ブランドアンバサダーとして俳優の山粼賢人が就任することが発表された。 （関連：【画像】CM撮影時のエピソードなどを語る山粼賢人） 今回の刷新では、新ブランドコピーとして「いちばん綺麗に、観てほしい。」を掲げる。同社はこ