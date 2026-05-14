「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。5月1日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】＜開かずの金庫＞1億6千万円相当のお宝が出た！「現金」と書かれた引き出しがパンパンにリポーターの福澤朗がやってきたのは、和歌山県広川町。江戸時代から漁業を中心に発展を遂げてきたこの町には、歴史を秘めた巨大な屋敷が今もその姿を残しています。開かずの金庫が眠っ