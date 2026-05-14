自転車の利用が多い高校生に、青切符制度への理解を深めてもらおうと、香川県高松市内の高校で交通安全教室が開かれました。 【写真を見る】「自転車だとなめていたらだめだな」16歳以上が対象の”青切符”制度交通安全教室で高校生が「ながらスマホ」の危険性を体験【香川】 高松商業高校の全生徒、約900人を対象に開かれた教室です。先月（4月）導入された自転車の青切符制度が16歳以上が対象となっていることから、香川県警