三原市の本郷処分場をめぐり、地元住民らが設置許可の取り消しを求めていた裁判。一審は住民側が勝訴するも広島高裁は一転、住民側の訴えを退ける判決を出しました。 ２０２０年４月、県が設置を許可した三原市の本郷処分場。地元住民らは処分場に持ち込まれる廃棄物によって周辺の河川や井戸水が汚染される可能性があると、設置許可の取り消しを求めてきました。 原告団 共同代表 山内静代さん「森を破壊し、命を奪い暮らしを