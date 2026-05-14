フリーアナウンサーの宮根誠司（63）が14日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演。「ぜいたく税」について言及した。消費税減税について議論する中で、宮根は「ぜいたく税とかっていうのを導入するっていうのを日本はそろそろ考えた方がいいかも知れないですよね」と提案。これにコメンテーターでフリーアナウンサーの丸岡いずみが「（宮根自身が）困るんじゃないですか？」とツッコ