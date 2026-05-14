初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary」（27日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。藤原喜明喜寿記念試合6人タッグ60分1本、藤原、船木誠勝、石川雄規―高橋“人食い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成組と対戦する。会見には藤原、アレクサンダー大塚が出席。アレクサンダーは「久しぶりの参戦と佐山さんの45周年、藤原さんの喜寿に参加でき