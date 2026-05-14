お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が第1子男児を出産したことを報告した。「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」とベビーを抱いてほほ笑むショットを投稿。「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話しております。よかったら