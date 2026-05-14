【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席は１４日に北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関し、エネルギーの自由な輸送を支援するためホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの点で一致した。米ホワイトハウスが会談の概要を発表した。発表によると、両首脳はイランは決して核兵器を持てないことを確認した。習氏は会談で、海峡の「軍事化」や通行料徴収のいかなる試み