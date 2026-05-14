フリースタイルスキー・モーグルでミラノ・コルティナ五輪代表の中尾春香（２５）が１３日、インスタグラムを更新。ブルーの制服姿で白バイ隊員に変身している写真を投稿した。中尾は「この度、奈良県警の広報大使として『自転車安全利用』について発信させていただくことになりました」と報告。１９日に奈良警察署で自転車安全利用の広報イベントを開催することを伝え、「自転車に乗るときは交通ルールを守って、安全第一でぜ