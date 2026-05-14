お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、「オールナイトニッポンPODCASTアンガールズのジャンピン」で第1子男児の誕生を報告した。田中は、放送内で「子どもが生まれたのよ」と5月上旬に妻が出産していたことを報告した。山根良顕（49）が「おめでとう！」と祝福すると、田中は「山根と同じ誕生月になっちゃったよ。リアクションが良いなあ」と照れつつ、祝福を受け止めた。妻が予定日を過ぎてからの出産だったこ