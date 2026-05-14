プロ20年目を迎えたJリーグ・京都サンガF.C.のFW長沢駿選手。ラジオ番組にて現在の心境やチームへの思い、日本サッカーの変化について語りました。（左から）パーソナリティーの田中大貴、京都サンガF.C.長沢駿選手、パーソナリティーの林歳彦☆☆☆☆身長192センチの長身を生かしたプレーを武器に長年Jリーグで活躍してきた長沢選手は、昨年13年ぶりに復帰した京都サンガについて「尖っているチーム」と表現。「戦術面でもリ