【モデルプレス＝2026/05/14】timelesz（タイムレス）が、新体制2作目となるCDシングル「消えない花火」を7月29日に発売することが決定。あわせて新ビジュアルと全ジャケット写真も解禁された。【写真】timelesz、温かくもどこか儚さを感じるジャケット写真◆timelesz、新体制2作目となるCDシングル決定「消えない花火」は新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロデ