元俳優の前山剛久さんが、2026年5月12日に公開されたYouTube動画に出演し、単発バイトマッチングサービス「タイミー」経由で労働したことを報告した。前山さんは元恋人として知られる俳優の故・神田沙也加さんが死去後、22年に芸能界を引退。25年12月からメンズラウンジに勤務するも、26年3月に、店のオーナーと前山さんが神田さんを示唆するような動画が公開されたとしてSNS上で批判を受け、退店した。「挨拶したけど、軽く無視じ