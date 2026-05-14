2026年のゴールデンウィーク期間中に、県内の観光施設を訪れた人は29万1039人で、2025年より増加したものの、一日あたりの平均客数は減少しました。県によりますと、4月25日から5月6日のゴールデンウィーク期間中に、県内の主な観光施設18か所を訪れた人は29万1039人で、前年と比べ6.4％増加しました。一方で、1日当たりの平均客数は2万4253人で、前年と比べ3.1％減少しました。施設別で見ると、神山森林