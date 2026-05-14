【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#5前田敦子“アンダーヘア透け疑惑”写真集が絶好調！ トップ張った元アイドルの生き様を女性が強く支持ちょうど10年前の2016年5月。気持ちのいい五月晴れの日が多かった。一方、ドラマ界は爽やかどころか、「ドロドロの恋愛モノ」が軒を連ねていた。栗山千明「不機嫌な果実」（テレビ朝日系）、伊藤英明「僕のヤバイ妻」（フジテレビ系）、石田ゆり子「コントレール〜罪と恋〜」（NHK）などだ