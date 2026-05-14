【芸能界クロスロード】池上彰氏が暗示するテレビ局の構造的大欠陥 京都男児殺害事件を「これ以上扱わない方がいい」発言の背景情報番組を巡り出演者から異論が出始めている。発端は京都・南丹市で起きた小6児童の行方不明からだった。3週間後に遺体発見、その後、養父逮捕までを多くの時間を割いて報道し続けたのが民放各局の情報番組だった。元刑事やコメンテーターが推論を展開。世間の関心が高まると、ネットも即座に反