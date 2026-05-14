ホワイトハウス当局者 トランプ米大統領、習主席と良い会談を行った 首脳らは中国による農産物の購入拡大について協議した 米中首脳、ホルムズ海峡は引き続き開かれているべきとの考えで一致 米国習主席はホルムズ海峡の軍事化に反対する立場を明確にした