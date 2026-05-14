連邦政府機関にソフトウェアやサービスを提供するOpexusから解雇された双子の兄弟が、解雇直後に社内ネットワークに侵入してOpexusがホストしていた政府関連のデータベース96件を削除したとしてコンピューター詐欺共謀、パスワード密売、禁止された銃器所持などの罪に問われていた件で、連邦陪審は有罪判決を下しました。Office of Public Affairs | Federal Jury Convicts Virgina Man on Charges Relating to the Deletion of U.