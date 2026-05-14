木を使ってまるで本物の食べ物のような作品を手掛ける木彫りアーティストの体験型企画展が高知県立美術館で開かれています。おいしそうなお吸い物、実はすべて木で作られたものです。高知県立美術館で開かれている「キボリノコンノ展」は木彫りアーティストのキボリノコンノさんが手掛けた本物の食べ物そっくりの木彫り作品、約100点を展示していて四国で初めての開催となります。キボリノコンノさんはコロナ禍に趣味