◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１４日、美浦トレセン２５年の福島記念覇者ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀調教師、父ドゥラメンテ）は、Ｗコースで２頭併せを行った。楽な加速で僚馬ローズプリンセス（３歳未勝利）を追走し、併入に持ち込んだ。管理する上原佑調教師は共同会見に出席した。一問一答は以下の通り。―最終追いの内容は。「１週前で状態は上