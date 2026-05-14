女優の山本千尋が１４日、都内で舞台「キングダム２―継承―」（東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ、８〜９月）の製作発表に三浦宏規、高野洸（あきら）、山口祐一郎らと出席した。人気漫画「キングダム」の舞台第２弾。２０２３年に上演した初演の続編。剣術を極めた暗殺一族の末裔、美しく強き剣士の羌カイ役として今作から出演する山本は「中国武術を幼少期から習ってきました。この舞台が終わったら当分、動けなくなっても