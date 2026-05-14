物価高が続く今、毎日の献立をやりくりするのは大変ですよね。そこで今回は、豆腐1丁で1人分が100円前後でできるおかずを3品集めました。 クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」を見てみると、「豆腐」といっしょに検索されているワードは「簡単」「副菜」「ダイエット」などの文脈が多くなっています。豆腐をメインで使おうと思うと難しいと考える人も多いのではないでしょうか。 今回は、実はメインとしても使