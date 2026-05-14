２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）のお別れの会「真矢お別れの会」が１４日、東京・豊洲ＰＩＴでしめやかに営まれ、ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」の松岡充が参列し、胸中を明かした。松岡が最後に真矢さんと会ったのが数か月前のステージ上。「その時は真矢コールをステージ上から味わって、必ず戻ってきてくれるだろうと思っていた」