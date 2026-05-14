中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月14日】中国商務部の何詠前（か・えいぜん）報道官は14日の記者会見で、韓国で行われた中米経済・貿易協議に関する質問に答え、中国は米国と共に、協力リストを絶えず拡大していくと表明した。何氏は次のように述べた。中米経済・貿易協議の中国側首席代表を務める何立峰（か・りつほう）国務院副総理は13日、米国側代表のベセント財務長官と韓国で協議した。双方は、両