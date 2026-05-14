１４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比０．６０ポイント（０．００％）高の２６３８９．０４イントと小幅ながら続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１７．７５ポイント（０．２０％）安の８８５８．６３ポイントと５日続落した。売買代金は３０６７億１９０万香港ドル（約６兆１８３１億円）に拡大している（１３日は２７７７億７０７０万香港ドル）。米中