中東情勢の影響で医療物資などの供給不足が懸念される中、厚生労働省は、国が備蓄している医療用手袋の購入方法を発表しました。受け付け開始は今月18日で、金額は1セット1000枚で5980円です。医療用手袋をめぐっては、供給不安の影響で一部の医療機関で確保が難しくなっていることから、国が備蓄している医療用手袋およそ5000万枚を放出することが決まっています。きょう、厚生労働省は、この医療用手袋の購入方法を医療機関向け