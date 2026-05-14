ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんお別れの会が、本日都内で行われ、SOPHIAの松岡充さんが、報道陣の前で、その想いを語りました。【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さんお別れの会 】SOPHIA・松岡充さん真矢さんを追悼「ゴルフ一緒に行こうって言ってた約束、必ず果たしにまたそちらに行きますんで、待ってて下さい！」松岡さんは、?必ず戻って来てくれるんだろうと思ってはいたんですけれど??僕は最後の病室にも