アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は初日の会談を終え、中国側は「建設的な戦略的安定関係」の構築で合意したと発表しました。習近平国家主席：我々はライバルではなくパートナーとなり、高め合い共に繁栄すべき。トランプ大統領：我々は問題を素早く解決してきた。素晴らしい未来を築いていくだろう。中国外務省は、習主席とトランプ大統領が節度ある競争のもとで、安定した関係を維持する「建設的な戦略的安定関係