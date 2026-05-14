アメリカのホワイトハウスの当局者は14日に行われた米中首脳会談について、両首脳が「エネルギーの自由な流通を支えるため、ホルムズ海峡は開放されたままであるべきだ」との認識で一致したと明らかにしました。【写真を見る】【速報】アメリカ側「ホルムズ海峡は開放されたままであるべきとの認識で一致」「イランが核兵器を保有することは決してあってはならない」ことでも合意したとしています。また、習近平国家主席が▼ホルム