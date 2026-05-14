◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は5日目に敗れ、序盤で3敗目を喫する苦しい展開となった。この日の結びの一番で西前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）と対戦。重量級力士らしいパワフルなあたりで一度は押し込むが、相手に逆に押し込まれると、苦し紛れに引いたのが呼び込むかたちになってしまい、押し出されて土俵を割った。横綱での初優勝を狙った豊昇龍（26＝立浪部屋