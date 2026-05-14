天然記念物に指定されている沖縄の一部地域に生息する希少なカメやトカゲを捕獲したなどとして、ペットショップの経営者らが警視庁に逮捕されました。沖縄県では希少な生き物の密猟が問題となっています。自然豊かな沖縄。世界自然遺産「やんばる地域」の森には、数多くの希少な生き物が暮らしています。「いた、ちっちゃいけどいた」「なんかここにもいるよ。かわいい」少し赤みがかった甲羅が特徴の「リュウキュウヤマガメ」もそ