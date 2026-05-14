寝室に行って、クローゼットに荷物をしまって…って、たかだか1〜2分ですよね。かといって、お肉を冷蔵庫にしまうためにカバンを床に置いたらそれはそれで怒りそう…。あれ？ ヤバい人と結婚しちゃったかも…!?>>【まんが】家事分担離婚(ウーマンエキサイト編集部)