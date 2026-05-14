京都大吉田寮「現棟」の建て替え方針撤回などを求め、声明文を提出する駒込武教授（奥中央）ら＝14日午後、京都市左京区築110年を超える京都大吉田寮の「現棟」について、京大の教員ら有志は14日、建て替え方針の撤回や寮生らとの話し合いなどを求める声明文を大学側に提出した。声明文は「歴史を刻んだ貴重な文化財が取り壊されれば、京大の知性の欠如として後世まで語り継がれる」と危機感を示した。大学は先月、現棟につい